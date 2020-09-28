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28 вересня 2020, 11:30 45

Кабмін погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської ОДА

28 вересня 2020, 11:30 45
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Фото: Facebook
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Кабінет міністрів України під час позачергового засідання 28 вересня погодив призначення Анни Коваленко головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це в Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

Погодити призначення (Проект Указу Президента України) Коваленко Анни Миколаївни - головою Чернігівської обласної державної адміністрації”, - повідомив Мокан.

Крім того, уряд погодив звільнення Валерія Жалдака з посади заступника міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції у зв'язку із переходом на посаду першого заступника Кіровоградської ОДА.

А також звільнення Володимира Купрія з посади першого заступника голови Нацагентства з питань державної служби (відповідно до ч. 1 ст. 87 закону "Про державну службу" – припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення).

Довідка: Анна Коваленко - громадська активістка, журналістка, колишня радниця трьох міністрів оборони України та міністра інформаційної політики. Під час парламентських виборів 2014 року балотувалась як кандидатка-самовисуванка по 206-му виборчому округу (Чернігів), однак не набрала необхідну кількість голосів. Під час виборів 2019 року була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу”, №35 у списку.

Згодом склала повноваження, ставши заступницею керівника Офісу президента. На цій посаді працювала з 4 вересня 2019 року по 22 квітня 2020 року. Обіймає посаду заступниці Міністра розвитку громад та територій.

Нагадаємо, у суботу, 12 вересня голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко заявив, що йде у відставку через конфлікт із провладною партією "Слуга Народу".

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Кабмін призначення Чернігівська область ОДА Анна Коваленко
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