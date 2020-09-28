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28 вересня 2020, 09:01 2

Мер Краматорська розповів про масштабну пожежу у лісі під містом

28 вересня 2020, 09:01 2
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Причину загоряння ще встановлюють
Причину загоряння ще встановлюють
Фото: з відкритих джерел
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Краматорський міський голова Андрій Панков повідомив, що поблизу міста відбувається масштабна лісова пожежа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на слова мера міста.

На Василівський Пустоші горить ліс. Масштабна пожежа розпочалась під вечір. Причину загоряння не встановлено, та все більше свідчень про те, що цьому могло послужити недбале поводження з вогнем", - написав очільник міста та опублікував фотографію цієї пожежі.

За його словами, на місці працює 4 одиниці рятувальної техніки з Краматорська, також краматорцям допомагає один розрахунок з Дружківки, на підході ще одна машина з Костянтинівки.

Зараз вирішується питання про задіяння місцевих резервів... Я на постійному зв'язку з рятувальниками", - зазначив Панков.

Нагадаємо, 26 вересня рятувальники в Житомирі гасили масштабну пожежу на звалищі побутових відходів.

пожежа ліс мер рятувальники ДСНС
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