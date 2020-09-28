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На Рівненщині з виборів зняли голову райради та місцевий осередок "Батьківщини"
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28 вересня 2020, 09:24 1

На Рівненщині з виборів зняли голову райради та місцевий осередок "Батьківщини"

28 вересня 2020, 09:24 1
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В ТВК зазначають, що була порушена гендерна рівність
В ТВК зазначають, що була порушена гендерна рівність
Фото: з відкритих джерел
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У місті Костополі Рівненської області територіальна виборча комісія, що відповідає за вибори у об'єднаній територіальній громаді, відмовила у реєстрації чинному голові районної ради Сергію Ткачуку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Рівне вечірнє".

За словами голови ТВК Миколи Кособуцького, Ткачука зняли з виборів через порушення.

Зокрема, у його заяві не було зазначено, що він володіє корпоративними правами ТМ "Родина". Той написав, що жодних корпоративних прав не має. Однак перевірка показала інакше", - зазначив він.

Також із виборів зняли депутатів місцевого осередку партії "Батьківщина".

"Щодо партії "Батьківщина", яка подала списки своїх кандидатів до Костопільської міської ради. Тринадцять осіб порушили статтю, що вони беруть на себе зобов’язання скласти представницький мандат. Навіть якщо його у них не було, то майбутні кандидати мали написати таку заяву. Також в одному окрузі була порушена гендерна рівність", - підкреслив голова ТВК.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори.

Також ЦВК розробила алгоритм проведення місцевих виборів.

ТВК ЦВК партія мер Кандидат вибори
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