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23 вересня 2020, 18:03

У Вінниці на посаду мера зареєстрували лише одного кандидата

23 вересня 2020, 18:03
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Фото з відкритих джерел
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На посаду мера Вінниці поки зареєструвався один кандидат.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у відповідній постанові Вінницької місцевої виборчої комісії.

Так, станом на 23 вересня, зареєструвався діючий мер міста, кандидат від партії "Українська стратегія Гройсмана" Сергій Моргунов.

Нагадаємо, на Вінниччині найбільшу підтримку виборців має "Українська стратегія Гройсмана".

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