На должность мэра Винницы зарегистрировано 10 кандидатов
Винницкая городская избирательная комиссия зарегистрировала десять кандидатов на должность мэра города и опубликовала соответствующие постановления.
Об этом сообщается на сайте Винницкого городского совета, передает RegioNews.
Среди зарегистрированных кандидатов на должность городского головы Винницы пятеро - представители политических партий, и еще пятеро - самовыдвиженцы.
В частности, от политических партий на пост мэра Винницы баллотируются:
Моргунов Сергей Анатольевич - мэр Винницы ("Украинская стратегия Гройсмана")
Борзов Сергей Сергеевич - председатель Винницкой ОГА ("Слуга народа")
Устинова Александра Юрьевна - народный депутат Украины ("Голос")
Кудлаенко Сергей Владимирович - бывший народный депутат ("Европейская солидарность")
Солейко Наталья Петровна - бывшая заместитель председателя Винницкого областного совета ("Батькивщина").
Также избирательная комиссия опубликовала постановления о регистрации пяти самовыдвиженцев:
Юзва Валентин Валерьевич;
Шванова Галина Витальевна;
Стахова Светлана Александровна;
Ткачук Андрей Васильевич;
Щекотунов Валентин Олегович;
Ранее о намерении баллотироваться на должность городского головы заявил Вячеслав Узелков от ОПЗЖ и Ирина Котова от партии "Наш край", информации о регистрации этих кандидатов нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице на должность мэра зарегистрировали только одного кандидата.
Также в одном из районов на Винниччине народные избранники подрались с кандидатами в депутаты.