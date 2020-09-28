На должность мэра Винницы зарегистрировано 10 кандидатов

Среди них половина - самовыдвиженцы

Среди них половина - самовыдвиженцы

Винницкая городская избирательная комиссия зарегистрировала десять кандидатов на должность мэра города и опубликовала соответствующие постановления.

Об этом сообщается на сайте Винницкого городского совета, передает RegioNews.

Среди зарегистрированных кандидатов на должность городского головы Винницы пятеро - представители политических партий, и еще пятеро - самовыдвиженцы.

В частности, от политических партий на пост мэра Винницы баллотируются:

Моргунов Сергей Анатольевич - мэр Винницы ("Украинская стратегия Гройсмана")

Борзов Сергей Сергеевич - председатель Винницкой ОГА ("Слуга народа")

Устинова Александра Юрьевна - народный депутат Украины ("Голос")

Кудлаенко Сергей Владимирович - бывший народный депутат ("Европейская солидарность")

Солейко Наталья Петровна - бывшая заместитель председателя Винницкого областного совета ("Батькивщина").

Также избирательная комиссия опубликовала постановления о регистрации пяти самовыдвиженцев:

Юзва Валентин Валерьевич;

Шванова Галина Витальевна;

Стахова Светлана Александровна;

Ткачук Андрей Васильевич;

Щекотунов Валентин Олегович;

Ранее о намерении баллотироваться на должность городского головы заявил Вячеслав Узелков от ОПЗЖ и Ирина Котова от партии "Наш край", информации о регистрации этих кандидатов нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице на должность мэра зарегистрировали только одного кандидата.

Также в одном из районов на Винниччине народные избранники подрались с кандидатами в депутаты.