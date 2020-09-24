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24 вересня 2020, 21:30 2

Кравчук зробив заяву про перенесення ТКГ з Мінська

24 вересня 2020, 21:30 2
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Він вважає, що у цьому немає потреби
Він вважає, що у цьому немає потреби
Фото: liga.net
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Питання перенесення майданчика фізичних зустрічей Тристоронньої контактної групи з Мінська має вирішуватися спільно всіма сторонами. Зараз немає потреби у перенесенні переговорів, оскільки вони проходять у режимі відеоконференції.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, провідна роль у питанні перенесення переговорного майданчика у модератора, яким є ОБСЄ. Ані Україна, ані Росія не можуть самостійно ухвалити таке рішення. Він додав, що зараз ОБСЄ не бачить можливості у фізичних зустрічах.

"Росія запропонувала фізичну зустріч у Мінську, але пані (Хайді - ред.) Грау зробила відповідне подання, в якому зазначила, що через певні умови, зокрема, коронавірус, немає можливості. Ми рахуємося з такою позицією та дотримуємося її", - розповів Кравчук.

Глава української делегації наголосив, що зараз Україна не ставить на переговорах питання про перенесення фізичних зустрічей ТКГ з Мінська.

"Ми говоримо про відеоконференцію, а для неї немає жодного значення, де вона буде проводитися", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кравчук зробив заяву про перенесення ТКГ з Мінська до Австрії.

Україна війна Мінськ перемовини ТКГ
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