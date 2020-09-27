Андрей Ермак предложил ТКГ собираться еженедельно
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время совещания по вопросам работы Трехсторонней контактной группы призвал представителей ТКГ собираться чаще.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", - заявил Ермак.
Пресс-служба Президента отметила, что руководитель ОП выступил с таким предложением в целях ускорения переговорного процесса.
Также, по мнению Ермака, было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.
Напомним, ранее Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска.