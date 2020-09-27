Андрей Ермак предложил ТКГ собираться еженедельно

Глава Офиса президента не видит смысла затягивать переговорный процесс

Глава Офиса президента не видит смысла затягивать переговорный процесс

Фото: Офис президента Украины

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время совещания по вопросам работы Трехсторонней контактной группы призвал представителей ТКГ собираться чаще.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", - заявил Ермак.

Пресс-служба Президента отметила, что руководитель ОП выступил с таким предложением в целях ускорения переговорного процесса.

Также, по мнению Ермака, было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.

Напомним, ранее Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска.