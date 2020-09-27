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27 сентября 2020, 11:03 6

Андрей Ермак предложил ТКГ собираться еженедельно

27 сентября 2020, 11:03 6
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Глава Офиса президента не видит смысла затягивать переговорный процесс
Фото: Офис президента Украины
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время совещания по вопросам работы Трехсторонней контактной группы призвал представителей ТКГ собираться чаще.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", - заявил Ермак.

Пресс-служба Президента отметила, что руководитель ОП выступил с таким предложением в целях ускорения переговорного процесса.

Также, по мнению Ермака, было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.

Напомним, ранее Кравчук сделал заявление о переносе ТКГ из Минска.

Донбасс Андрей Ермак Офис президента переговоры ТКГ
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