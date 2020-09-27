На Донбасі підірвалися троє українських військових

Військових доправили до лікарні

Військових доправили до лікарні

Фото: Facebook

У районі Оріхового під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Крім того, минулої доби, 26 вересня, у смугах відповідальності наших бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік Новолуганського, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Уночі поблизу Авдіївки ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 га неподалік Майорська.

Від початку поточної доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування РФ порушили один раз. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета відмічено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Опитного.

Нагадаємо, вчора на Донеччині Зеленський вручив нагороди солдатам і поїв борщу.