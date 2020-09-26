В зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових

На переважній більшості ділянок фронту спостерігалася тиша

На переважній більшості ділянок фронту спостерігалася тиша

Фото: flickr

Минулої доби, 25 вересня в зоні проведення ООС зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

На цій ділянці противник двічі впродовж доби відкривав вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, бойових втрат і поранень внаслідок провокаційних ворожих пострілів серед українських захисників немає.

Від початку поточної доби, 26 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Наші воїни неухильно дотримуються умов домовленостей, досягнутих під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року”, - додали в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше бойовики обстріляли Авдіїівку, втрат і поранень серед українських військових немає.