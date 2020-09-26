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26 сентября 2020, 16:34 9

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область

26 сентября 2020, 16:34 9
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Он посетит передовые позиции на линии разграничения
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Известно, что глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях.

Напомним, президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26, он посетил уцелевшего в катастрофе Ан-26 курсанта.

ООС Владимир Зеленский Офис президента Донецкая область визит
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