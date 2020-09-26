Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область
Он посетит передовые позиции на линии разграничения
Он посетит передовые позиции на линии разграничения
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Известно, что глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.
Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях.
Напомним, президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26, он посетил уцелевшего в катастрофе Ан-26 курсанта.
Зеленский посетил уцелевшего в катастрофе Ан-26 курсантаВсе новости »
26 сентября 2020, 15:27Президент Зеленский прибыл на место катастрофы самолета АН-26
26 сентября 2020, 11:39В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
26 сентября 2020, 09:33
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц