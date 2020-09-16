ДБР встановило справжні причини та умови анексії Кримського півострову

Слідчі відзначили п'ять основних епізодів скоєння злочину

Слідчі відзначили п'ять основних епізодів скоєння злочину

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів РФ на територію АР Крим у лютому 2014 року.

У скоєнні державної зради підозрюються найвищі посадові особи держави того періоду - Президент-утікач Віктор Янукович, Міністри оборони України Дмитро Саламатін та Павло Лебедєв, а також начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Володимир Замана", - йдеться у повідомленні.

Так, слідчими виділено 5 основних епізодів скоєння злочину, що врешті призвели до окупації Кримського півострову:

1) злочинне скорочення ЗСУ

Незважаючи на повернення до позаблокового статусу, що вимагало нарощування чисельності армії, впродовж 2012-2013 рр. гранична чисельність ЗСУ була скорочена з 240 000 до 162 000 військовослужбовців.

2) підрив стану мобілізаційної готовності

У 2013 році було скорочено половину від штатної чисельності військкоматів. Як результат, військові частини були укомплектовані лише на 25-55%. До того ж, було згорнуто "по-літерну" приписку мобілізаційних ресурсів до військових частин та знищений облік військової техніки.

3) знищення систем протиповітряної оборони Криму

Управління системою ППО Криму було передане до командування ВМС України на півострові, яке в подальшому перейшло на бік ворога. До того ж, було скорочено одну з двох бригад ЗРК С-300В на озброєнні та зупинено програми модернізації ЗРК С-125 і С-200В.

4) незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів

Проведені у 2013 році масштабні організаційні зміни ЗСУ суперечили законодавству та не були внесені до стратегічних оборонних документів країни, що завадило ЗСУ в момент реалізації одного із сценаріїв зовнішньої агресії сформувати ударну групу та захистити територіальну цілісність України.

5) невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози

Незважаючи на численні повідомлення розвідки, що чітко свідчили про підготовку наступальної операції з боку РФ наприкінці 2013 – початку 2014 рр., не було вжито заходів із приведення ЗСУ до вищих ступенів боєготовності, організації територіальної оборони та проведення широкомасштабних військових навчань на території Криму.

Вказані дії у своїй сукупності пов’язані і призвели до тяжких наслідків – вторгнення РФ на територію АР Крим і міста Севастополь, подальшої їх окупації, порушення суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначається у повідомленні.

Розслідування щодо інших фактів, які призвели до окупації частини території України у 2014 році, триває.

Раніше повідомлялось, що результати псевдовиборів на територіях АР Крим та м. Севастополь не матимуть жодних юридичних наслідків.