Рада может запретить чиновниками отрицать агрессию РФ

За поддержку российской агрессии чиновников смогут наказывать по закону

За поддержку российской агрессии чиновников смогут наказывать по закону

Фото: flickr

В Верховную Раду Украины внесли проект закона №4136, который предлагает запретить общественным деятелям и должностным лицам отрицать российскую агрессию против Украины и оккупацию ее территорий.

Об этом говорится на сайте парламента, передает RegioNews.

В тексте законопроекта запрещается чиновниками делать заявления, которые прямо или косвенно содержат признаки признания или оправдания законности оккупации или поддержки российской агрессии и посягательства на территориальную целостность Украины.

Под публичным деятелем имеется в виду президент, премьер-министр, народные депутаты, министры, генеральный прокурор, судьи высших инстанций, руководители спецслужб и антикоррупционных органов и другие высокопоставленные чиновники", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Им будет запрещено участвовать на территории России и временно оккупированных территориях в торжествах по случаю официальных государственных праздников РФ и других мероприятиях, организованных непризнанной "властью".

Также предлагается запретить чиновникам и депутатам любое взаимодействие с органами и их должностными лицами государственной власти России или с самопровозглашенной "властью" в ОРДЛО и в оккупированном Крыму, если нет соответствующего разрешения Верховной Рады.

В случае принятия закона, такие действия будут признаваться противоправными.

Напомним, ранее ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова.