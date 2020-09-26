09:44  26 сентября
В Украине снова антирекорд: зафиксировано 3833 случая COVID-19
17:01  25 сентября
В Пенсионном фонде не хватает денег до конца года – Третьякова
09:33  26 сентября
В зоне ООС боевики дважды обстреляли украинских военных
UA | RU
UA | RU
26 сентября 2020, 14:14 9

Рада может запретить чиновниками отрицать агрессию РФ

26 сентября 2020, 14:14 9
Читайте також українською мовою
За поддержку российской агрессии чиновников смогут наказывать по закону
За поддержку российской агрессии чиновников смогут наказывать по закону
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В Верховную Раду Украины внесли проект закона №4136, который предлагает запретить общественным деятелям и должностным лицам отрицать российскую агрессию против Украины и оккупацию ее территорий.

Об этом говорится на сайте парламента, передает RegioNews.

В тексте законопроекта запрещается чиновниками делать заявления, которые прямо или косвенно содержат признаки признания или оправдания законности оккупации или поддержки российской агрессии и посягательства на территориальную целостность Украины.

Под публичным деятелем имеется в виду президент, премьер-министр, народные депутаты, министры, генеральный прокурор, судьи высших инстанций, руководители спецслужб и антикоррупционных органов и другие высокопоставленные чиновники", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Им будет запрещено участвовать на территории России и временно оккупированных территориях в торжествах по случаю официальных государственных праздников РФ и других мероприятиях, организованных непризнанной "властью".

Также предлагается запретить чиновникам и депутатам любое взаимодействие с органами и их должностными лицами государственной власти России или с самопровозглашенной "властью" в ОРДЛО и в оккупированном Крыму, если нет соответствующего разрешения Верховной Рады.

В случае принятия закона, такие действия будут признаваться противоправными.

Напомним, ранее ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова.

РФ агрессия чиновники Верховная Рада парламент запрет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кадровые изменения в правительстве: Разумков сказал, к каким министрам у Рады "есть вопросы"
25 сентября 2020, 21:08
Коронавирус взял в "плен" еще одного нардепа
25 сентября 2020, 20:47
Рада может снова уйти на карантин из-за коронавируса у нардепов: что известно
25 сентября 2020, 19:14
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Политические перебежчики и экс-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" в Южной Украине
Выборы мэра Мукачево: устоит ли балоговская "цитадель" перед натиском "новых" лиц
Все публикации »
Виктор Таран
Игорь Попов
Виктор Небоженко
Все блоги »