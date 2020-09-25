Кадрові зміни в уряді: Разумков сказав, до яких міністрів Рада "має питання"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає перестановки в Кабінеті міністрів. Відставки можуть відбутися в економічному блоці уряду.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
За його словами, є два міністри, до яких є питання.
"Це Мінфін і Мінекономіки. Щодо міністерства фінансів - ситуація більш неординарна. Це і щодо дефіциту бюджету. Бюджет зайшов (в парламент, - ред.) з великим дефіцитом", - сказав Разумков.
Водночас спікер парламенту вважає, що ротації в уряді вплинуть на бюджетний процес.
Як відомо, раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.
Також було названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.
Згодом президент Володимир Зеленський висловив сумнів у необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.