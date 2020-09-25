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25 вересня 2020, 21:08 4

Кадрові зміни в уряді: Разумков сказав, до яких міністрів Рада "має питання"

25 вересня 2020, 21:08 4
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Спікер парламенту вважає, що ротації в уряді вплинуть на бюджетний процес
Спікер парламенту вважає, що ротації в уряді вплинуть на бюджетний процес
Фото: Слуга народу / Facebook
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає перестановки в Кабінеті міністрів. Відставки можуть відбутися в економічному блоці уряду.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, є два міністри, до яких є питання.

"Це Мінфін і Мінекономіки. Щодо міністерства фінансів - ситуація більш неординарна. Це і щодо дефіциту бюджету. Бюджет зайшов (в парламент, - ред.) з великим дефіцитом", - сказав Разумков.

Водночас спікер парламенту вважає, що ротації в уряді вплинуть на бюджетний процес.

Як відомо, раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.

Також було названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.

Згодом президент Володимир Зеленський висловив сумнів у необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.

міністр бюджет Мінфин Верховна Рада Міністерство
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