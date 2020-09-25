У мери Житомира балотуються 13 кандидатів: хто ці люди

Серед кандидатів на посаду міського голови є чинний мер Сергій Сухомлин

Серед кандидатів на посаду міського голови є чинний мер Сергій Сухомлин

Свої документи на участь у виборах Житомирського міського голови подали 13 кандидатів.

Про це розповіла голова Житомирської міської територіальної виборчої комісії Оксана Плис, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, свої документи подали 13 кандидатів: від "За майбутнє" Андрій Дяченко, "Батьківщина" Олена Розенблат, "Європейська солідарність" Людмила Зубко, "Пропозиція" Сергій Сухомлин, "Опозиціна платформа – За життя" Наталія Леонченко, "Слуга народу" Віктор Євдокимов, "Партія розвитку громад" Матвій Хренов, "Сила і честь" Іван Мартинчук, "Радикальна партія Олега Ляшка" Євген Демчик, "Голос" Віталій Кирилюк, "Свобода" Сидір Кізін, "Перемога Пальчевського" Максим Мелешко, Народний рух України Олег Комісарчук.

Серед кандидатів на посаду міського голови є чинний мер Сергій Сухомлин, ректор державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокимов, сестра екснардепа Борислава Розенблата Олена Розенблат, дружина ексвіцепрем’єра Геннадія Зубка Людмила Зубко.

Нагадаємо, рейтинг мера Житомира Сухомлина падає перед виборами.