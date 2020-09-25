Мін'юст хоче змінити бюлетень через реєстрацію "однофамільців"
Міністерство юстиції пропонує змінити форму бюлетенів у зв’язку з тим, що часто реєструються однофамільці лідерів перегонів.
Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.
За його словами, законних підстав для відмови заявникам немає, тому Мін’юст планує вийти з законодавчою ініціативою.
Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. І хоча відповідна зміна буде відображена у офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборну технологію менш ефективною”, - написав міністр.
Він додав, що міністерство запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб вказувати безпосередньо у бюлетені нещодавню зміну прізвища кандидатом.
Нагадаємо, ЦВК затвердила колір і форму бюлетенів, цього року бюлетені будуть декількох кольорів.