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25 вересня 2020, 18:19 7

Мін'юст хоче змінити бюлетень через реєстрацію "однофамільців"

25 вересня 2020, 18:19 7
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У відомостях про кандидата в бюлетені будуть вказувати нещодавню зміну прізвища
У відомостях про кандидата в бюлетені будуть вказувати нещодавню зміну прізвища
Фото: Facebook
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Міністерство юстиції пропонує змінити форму бюлетенів у зв’язку з тим, що часто реєструються однофамільці лідерів перегонів.

Про це повідомив у Facebook міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

За його словами, законних підстав для відмови заявникам немає, тому Мін’юст планує вийти з законодавчою ініціативою.

Вибори виявили чимало охочих змінити свої імена та прізвища на ті, які носять лідери виборчих перегонів. І хоча відповідна зміна буде відображена у офіційній передвиборній автобіографії кандидата, це особливо не робить таку маніпулятивну передвиборну технологію менш ефективною”, - написав міністр.

Він додав, що міністерство запропонує парламенту внести зміни до Виборчого кодексу, щоб вказувати безпосередньо у бюлетені нещодавню зміну прізвища кандидатом.

Нагадаємо, ЦВК затвердила колір і форму бюлетенів, цього року бюлетені будуть декількох кольорів.

Мінюст Верховна Рада Денис Малюська Місцеві вибори бюлетень
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