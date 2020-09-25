14:44  25 вересня
ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті
17:01  25 вересня
У Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року – Третьякова
17:59  25 вересня
Ситуація в ООС: бойовики обстріляли Авдіїівку
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2020, 17:52 10

На Херсонщині ТВК не зареєструвала 34 кандидати від "Слуги народу”

25 вересня 2020, 17:52 10
Читайте также на русском языке
У зриві реєстрації звинувачують обласне керівництво партії
У зриві реєстрації звинувачують обласне керівництво партії
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації 34 кандидатам у депутати місцевої ради Генічеської міської ОТГ та кандидату на посаду голови ОТГ від “Слуги народу”.

Про це у Facebook повідомив голова Щасливцевської сільради Віктор Плохушко, який балотувався на посаду голови ОТГ, передає RegioNews.

Зокрема, він звинуватив у зриві участі партії у виборах керівництво обласної організації "Слуги народу".

Керівництво партії "Слуга народу" в Херсонській області зробило все, щоб партія "Слуга народу" не брала участі в цих виборах. Вона зірвала нашу реєстрацію та реєстрацію кандидата на пост Генічеського міського голови", - написав Плохушко.

Він також звертається до президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, Здолбунівська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу".

Слуга народа Херсон Місцеві вибори Кандидат ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Чоловік очільниці виборчого штабу Кличка Оксани Продан балотується у мери Чернівці
25 вересня 2020, 16:40
За крісло мера Харкова будуть боротися 15 кандидатів
25 вересня 2020, 15:48
На Житомирщині знайшли вже другий муляж вибухівки біля будинку батьків кандидатки на голову ОТГ
25 вересня 2020, 15:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Всі публікації »
Віктор Таран
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Всі блоги »