На Херсонщині ТВК не зареєструвала 34 кандидати від "Слуги народу”

У зриві реєстрації звинувачують обласне керівництво партії

У зриві реєстрації звинувачують обласне керівництво партії

Фото: Facebook

Територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації 34 кандидатам у депутати місцевої ради Генічеської міської ОТГ та кандидату на посаду голови ОТГ від “Слуги народу”.

Про це у Facebook повідомив голова Щасливцевської сільради Віктор Плохушко, який балотувався на посаду голови ОТГ, передає RegioNews.

Зокрема, він звинуватив у зриві участі партії у виборах керівництво обласної організації "Слуги народу".

Керівництво партії "Слуга народу" в Херсонській області зробило все, щоб партія "Слуга народу" не брала участі в цих виборах. Вона зірвала нашу реєстрацію та реєстрацію кандидата на пост Генічеського міського голови", - написав Плохушко.

Він також звертається до президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, Здолбунівська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу".