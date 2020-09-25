На Херсонщині ТВК не зареєструвала 34 кандидати від "Слуги народу”
Територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації 34 кандидатам у депутати місцевої ради Генічеської міської ОТГ та кандидату на посаду голови ОТГ від “Слуги народу”.
Про це у Facebook повідомив голова Щасливцевської сільради Віктор Плохушко, який балотувався на посаду голови ОТГ, передає RegioNews.
Зокрема, він звинуватив у зриві участі партії у виборах керівництво обласної організації "Слуги народу".
Керівництво партії "Слуга народу" в Херсонській області зробило все, щоб партія "Слуга народу" не брала участі в цих виборах. Вона зірвала нашу реєстрацію та реєстрацію кандидата на пост Генічеського міського голови", - написав Плохушко.
Він також звертається до президента України Володимира Зеленського з проханням вплинути на ситуацію.
Нагадаємо, Здолбунівська ТВК відмовила в реєстрації усіх кандидатів від "Слуги народу".