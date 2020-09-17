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17 вересня 2020, 17:50 5

На місцевих виборах в Умані братимуть участь "двійники" чинного мера

17 вересня 2020, 17:50 5
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Кандидати на посаду міського голови не проживають не тільки в Умані, а навіть у Черкаській області
Кандидати на посаду міського голови не проживають не тільки в Умані, а навіть у Черкаській області
Фото з відкритих джерел
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Уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів на посаду міського голови, які мають ті ж імена, по батькові та прізвища, що і чинний керівник міста - Олександр Володимирович Цебрій.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці ГО "ОПОРА: Черкащина".

На доданому до допису відео члени виборчої комісії розповідають, що обидві ці людини, які претендують на посаду міського голови Умані як самовисуванці, не проживають не тільки в місті, а навіть у Черкаській області.

"Законом, авжеж, прямо це не заборонено, однак, згідно з новими змінами до виборчого законодавства, кандидат чи партія можуть отримати тюремний строк за підкуп кандидатів за участь чи неучасть у виборах (наприклад, у разі доведення застосування технології "двійників”)", - зазначають представники "ОПОРИ".

Черкаська районна ТВК

Як повідомляє спостерігач ОПОРИ, Черкаська районна ТВК провалила голосування, щодо відкриття і закриття засідань ТВК гімном України у виконанні Dzidzio. Таку пропозицію вніс на голосування представник ПП Громадянська позиція Олександр Кириченко.

Опубліковано ОПОРА: Черкащина Субота, 5 вересня 2020 р.

Раніше Українці назвали головні завдання для місцевої влади перед виборами.

вибори Черкаська область Умань Місцеві вибори Кандидат
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