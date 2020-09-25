На Дніпропетровщині затримали злочинців, які підірвали банкомат і викрали 1 млн гривень

Під час переслідування зловмисники чинили опір і протаранили авто спецпризначенців

Під час переслідування зловмисники чинили опір і протаранили авто спецпризначенців

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, які підірвали банкомат і викрали майже мільйон гривень. Ними виявились троє жителів м. Суми та мешканець Кам’янського району віком від 34 до 49 років.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліцейські управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області затримали чотирьох чоловіків одразу після скоєння злочину", - повідомили у поліції.

Відзначається, що під час переслідування зловмисники чинили опір і протаранили службовий автомобіль спецназівців КОРД. Незважаючи на це, поліція затримала всіх чотирьох учасників злочину, заблокувавши автомобіль утікачів.

Правоохоронці встановили, що затримані приїхали в область на двох автомобілях. Після підриву банкомата, вони залишили автомобіль "БМВ" в селищі поблизу місця злочину, а на другому намагалися втекти.

За фактом підриву банкомата і крадіжки грошей порушено кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Вінниччині невідомі підірвали банкомат і вкрали близько мільйона гривень.