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25 вересня 2020, 11:21 27

Керівника Тернопільської ДПІ затримали на вимаганні $40 тисяч

25 вересня 2020, 11:21 27
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Служба безпеки України затримала угруповання вимагачів на чолі з керівником державної податкової інспекції Тернополя.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, посадовець разом із сином, директором місцевого підприємства харчової промисловості, вимагали у колишнього співробітника комбінату сплатити неіснуючий борг у $40 тисяч.

Ці гроші потерпілий начебто завинив роботодавцю через розтрату ввіреного йому майна та продукції. Аби змусити чоловіка відшкодувати "втрати" зловмисники залучили двох представників криміналітету. У разі відмови сплатити кошти кримінальники погрожували містянину фізичною розправою.

Директора підприємства правоохоронці затримали відразу після отримання від потерпілого другої частини "боргу" у розмірі $10 тисяч. Одночасно були затримані інші учасники групи: керівник податкової інспекції – у службовому кабінеті, а кримінальники – за місцями проживання.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри.

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СБУ кримінальна справа здирництво Тернопіль податкова служба Тернопільська область
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