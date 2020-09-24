НАБУ подало скаргу на прокурора у справі "Роттердам+"

У Бюро вважають, що рішення ВАКС може бути оскаржено в Апеляційній палаті

У Бюро вважають, що рішення ВАКС може бути оскаржено в Апеляційній палаті

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Національне антикорупційне бюро України відреагувало на рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи "Роттердам+". НАБУ подало скаргу на прокурора до керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Офісу генпрокурора.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як наголосили у Бюро, рішення ВАКС не є остаточним та може бути оскаржено в Апеляційній палаті.

"НАБУ переконане, що крапку у справі "Роттердам+" має ставити суд за результатами змагального процесу. Будь-які рішення у цій справі за межами судового процесу не відповідають законним інтересам громадянського суспільства і держави", - йдеться в заяві Бюро.

Нагадаємо, що 24 вересня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу колишнього заступника генерального прокурора Віктора Чумака на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули "Роттердам+”.