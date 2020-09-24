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24 вересня 2020, 18:36 4

Суд покарав ще двох учасників заворушень у Нових Санжарах

24 вересня 2020, 18:36 4
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Вони кидали каміння та цегли у працівників правоохоронних органів
Вони кидали каміння та цегли у працівників правоохоронних органів
Фото: flickr
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23 вересня Новосанжарським районним судом Полтавської області були ухвалені вироки щодо двох місцевих жителів, які брали участь у заворушеннях у лютому 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні Новосанжарського районного суду, передає RegioNews.

Зокрема, суд призначив покарання громадянам у вигляді 5 років за ґратами, але на підставі ст. 75 Кримінального кодексу їх звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном в один рік.

В суді додали, що в результаті дій підозрюваних п'ятьом працівникам правоохоронних органів були спричинені тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.

Нові Санжари суд зіткнення рішення Полтавська область
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