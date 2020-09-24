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24 сентября 2020, 18:36 4

Суд наказал еще двух участников беспорядков в Новых Санжарах

24 сентября 2020, 18:36 4
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Они бросали камни и кирпичи в сотрудников правоохранительных органов
Они бросали камни и кирпичи в сотрудников правоохранительных органов
Фото: flickr
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23 сентября Новосанжарским районным судом Полтавской области были вынесены приговоры в отношении двух местных жителей, участвовавших в беспорядках в феврале 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Новосанжарского районного суда, передает RegioNews.

В частности, суд назначил наказание гражданам в виде 5 лет за решеткой, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

В суде добавили, что в результате действий подозреваемых пяти работникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не был болен на коронавирус COVID-2019.

Нові Санжари суд столкновения решение Полтавская область
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