Суд наказал еще двух участников беспорядков в Новых Санжарах
23 сентября Новосанжарским районным судом Полтавской области были вынесены приговоры в отношении двух местных жителей, участвовавших в беспорядках в феврале 2020 года.
Об этом говорится в сообщении Новосанжарского районного суда, передает RegioNews.
В частности, суд назначил наказание гражданам в виде 5 лет за решеткой, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
В суде добавили, что в результате действий подозреваемых пяти работникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев.
Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не был болен на коронавирус COVID-2019.