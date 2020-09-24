У Зеленського заявили, що Україна має право перекривати воду до Криму

Україна перекрила канал, який знаходиться на її території

Україна перекрила канал, який знаходиться на її території

Фото: flickr

Представник президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що Україна не перекривала русло Дніпра, а лише канал в окупований Крим.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Раніше представники окупаційної адміністрації РФ в Криму звинуватили Україну в порушенні міжнародного права через "перекривання Дніпра”.

Лунають різні заяви та коментарі з приводу того, що хтось не має права "перекривати” річку Дніпро і "позбавляти доступу до води з неї”. З цього приводу можна сказати наступне. Річка Дніпро вільно тече по території України, Білорусі та Росії. Ніхто не перекривав її русло та доступ до її води для людей, що проживають на території, по якій протікає річка Дніпро”, - заявив Кориневич.

Він додав, що Дніпро не тече по території Криму, і Україна перекрила штучну технологічну споруду (канал), яка знаходиться на території України, під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України.

На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом, це українська споруда і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти змушують кримчан позбуватися українських паспортів, - посол.