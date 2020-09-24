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24 сентября 2020, 12:52 3

Фокин извинился за слова о "повстанцах" на Донбассе

24 сентября 2020, 12:52 3
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По его словам, правильно было бы сказать "боевики"
По его словам, правильно было бы сказать "боевики"
Фото: Facebook
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Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин извинился за то, что в недавнем интервью назвал оккупантов на Донбассе "повстанцами".

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Офис президента, передает RegioNews.

Говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украинско-российской границе чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, я опрометчиво употребил термин "повстанцы". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова", - заявил Фокин.

Он выразил сожаление, что его оговорка вызвала столь значительный резонанс, и отметил, что это слово использовалось предыдущим президентом Украины в Цюрихском университете в январе 2015 года.

Я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе", - подытожил Фокин.

Напомним, ранее Фокин заявил, что хочет создать в ОРДЛО временное правительство и назвал террористов на Донбассе "повстанцами".

Витольд Фокин Донбасс ОРДЛО заявление ТКГ
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