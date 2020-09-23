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23 сентября 2020, 14:15 5

Украина стремится присоединиться к Евросоюзу - Зеленский

23 сентября 2020, 14:15 5
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ЕС стал главным торговым партнером Украины
ЕС стал главным торговым партнером Украины
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к полной интеграции в Европейский Союз и хочет получить четко сформулированную перспективу членства.

Об этом он сказал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, передает RegioNews.

Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы - европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно, от ситуации в Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Мы стремимся получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Евросоюз - ключевой партнер в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности и поддержки реформ в Украине.

Зеленский также отметил, что после подписания Соглашения об ассоциации Евросоюз стал главным торговым партнером Украины, доля которого составляет уже более 40% внешней торговли.

По словам главы государства, одной из важных тем саммита Украина - ЕС 1 октября в Брюсселе станет адаптация торговой части Соглашения к современным экономическим реалиям.

Напомним, ранее Зеленский сказал, почему украинцы все больше болеют коронавирусом. По словам президента, в начале карантина удалось не допустить большого удара пандемии.

Владимир Зеленский Евросоюз Интервью президент заявление
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