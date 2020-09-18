Мінські домовленості підтверджують, що РФ є стороною конфлікту на Донбасі - Кулеба

Росія поставила в ОРДЛО зразки свого озброєння

Росія поставила в ОРДЛО зразки свого озброєння

Фото: з відкритих джерел

У відповідь на заяву голови МЗС Росії Сергія Лаврова на відсутність прогресу у виконанні мінських угод, глава МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що мінські домовленості, підписані РФ в 2014 році, підтверджують її статус як сторони конфлікту.

Як передає RegioNews, про це Кулеба написав у Facebook.

За його словами, в РФ в черговий раз намагаються запустити "заїжджену платівку", що Росії на Донбасі немає і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості.

Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що за час війни в Донбасі Росія:

нафаршировала ОРДЛО зразками російського озброєння, зокрема новими і експериментальними, які використовують на українській землі, як на армійському полігоні;

здійснювала артилерійські обстріли української території з території Російської Федерації і привертала регулярні підрозділи російської армії до військових дій в Україні;

збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки "Бук";

ввела російський рубль, який охопив усі сфери життя на непідконтрольних територіях;

нав'язує російські паспорти українцям, які проживають в окупації;

ввела російські освітні програми, які промивають мізки дітям на Донбасі;

створила російське податкове поле та багато інших речей, які з наполегливістю, вартою кращого застосування, насаджуються Москвою на тимчасово окупованих територіях Української Донбасу;

захопила в 2017 році промислові підприємства і банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;

вивела свій персонал із Загального центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;

блокує виконання вже досягнутих в рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування та розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;

створює системні перешкоди для СММ ОБСЄ і міжнародних гуманітарних організацій, зокрема МКЧХ, для виконання своїх мандатів в зоні конфлікту;

використовує в процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.

Раніше повідомлялося, що глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що Мінські домовленості неможливо виконати, і покладається на переговори в "нормандському форматі".