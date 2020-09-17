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17 вересня 2020, 17:22

Фракція "Слуга народу" планує провести засідання 28 вересня

17 вересня 2020, 17:22
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На засіданні очікують Андрія Єрмака, Дмитра Кулебу та Леоніда Кравчука
На засіданні очікують Андрія Єрмака, Дмитра Кулебу та Леоніда Кравчука
Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді, можливо, проведе засідання 28 вересня за участю глави Офісу президента, міністра закордонних справ і голови української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента України Леоніда Кравчука.

Про це повідомив голова фракції Давид Арахамія, пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

… наступний тиждень не пленарний, і в понеділок, я думаю, ми зберемо фракцію, запросимо додатково главу Офісу президента, міністра закордонних справ і пана Кравчука. У понеділок через понеділок", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що заплановане на сьогодні засідання фракції, на яке було запрошено віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, не відбудеться через хворобу віце-прем'єра.

У пана Резнікова ангіна. Жодної інтриги, на жаль, немає, просто Резніков попросив трохи полікуватися, тому що завтра у нього година запитань до уряду у Верховній Раді", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, вчора Давид Арахамія заявив, що на місцевих виборах у "Слуги народу" ніде не буде монобільшості.

Слуга народа фракція засідання Давид Арахамія Олексій Резніков Андрій Єрмак Леонід Кравчук Дмитро Кулеба
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