Зеленский на Львовщине представил команду "Слуги народа"

Ранее кандидатов утвердили во время съезда партии

Ранее кандидатов утвердили во время съезда партии

Фото: Facebook

Сегодня, 17 сентября, во время рабочего визита во Львовскую область президент Украины Владимир Зеленский представил местную команду "Слуги народа" к местным выборам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Мероприятие состоялось в Митрополичьих садах возле Храма Святого Юра.

Важный момент - это люди. Люди, которые во взаимодействии с органами центральной власти смогут воплотить хорошие идеи так, чтобы это почувствовали мы, вы и все обычные граждане Украины. Не через 10 или 20 лет, а в ближайшее время хочется, чтобы появилось именно такое чувство", - сказал президент Зеленский.

На должность городского головы Львова был выдвинут военный врач и депутат Львовского городского совета Тарас Кльофа.

Кандидатами в депутаты Львовского городского совета от "Слуги народа" стали: командир военной части Сергей Шуляк, профессор Национального университета "Львовская политехника" Владимир Мартынюк, старший преподаватель "Львовской политехники" Игорь Дулин, председатель Каменка-Бугской госадминистрации Кристина Замула и начальник Службы автомобильных дорог Олег Береза.

Во Львовский облсовет партия выдвинула заместителя председателя Львовской ОГА Юрия Холода, предпринимателя Романа Фединяка и преподавательницу Львовского медуниверситета Наталью Иванченко-Тимко.

Справка: Тарас Клефа – заслуженный врач Украины, заместитель начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Избран депутатом Львовского горсовета от "Самопомощи". В мае этого года вместе с еще четырьмя коллегами заявил о выходе из фракции "Самопомощь", объяснив такое решение несогласием с партийной позицией.

Напомним, сегодня, 17 сентября президент Зеленский прибыл во Львовскую область с рабочим визитом.

Он открыл военные учения "Rapid Trident", которые пройдут с участием военных из 10 стран.