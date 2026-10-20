У Києві через російські атаки загинула людина, семеро постраждали

Фото: ДСНС

У Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. П’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двом надали медичну допомогу амбулаторно. Усі постраждалі — дорослі

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан, передає RegioNews .

За її словами, п’ятьох людей доправили до медичних закладів, ще двом надали допомогу без госпіталізації.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що ворожий безпілотник упав біля автозаправної станції на межі столиці з Київською областю.

Унаслідок атак у Києві загинула одна людина, семеро постраждали.

Нагадаємо, раніше кореспондент RegioNews повідомив, що вранці 20 жовтня під Києвом, поблизу селища Чабани, зафіксували приліт у районі торговельного центру "Епіцентр". Над місцем події здіймався густий чорний дим.

За даними прокуратури, загинули троє людей, ще четверо поранені.