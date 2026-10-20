У Києві через російські атаки загинула людина, семеро постраждали
У Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. П’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двом надали медичну допомогу амбулаторно. Усі постраждалі — дорослі
Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан, передає RegioNews.
За її словами, п’ятьох людей доправили до медичних закладів, ще двом надали допомогу без госпіталізації.
Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що ворожий безпілотник упав біля автозаправної станції на межі столиці з Київською областю.
Унаслідок атак у Києві загинула одна людина, семеро постраждали.
Нагадаємо, раніше кореспондент RegioNews повідомив, що вранці 20 жовтня під Києвом, поблизу селища Чабани, зафіксували приліт у районі торговельного центру "Епіцентр". Над місцем події здіймався густий чорний дим.
За даними прокуратури, загинули троє людей, ще четверо поранені.