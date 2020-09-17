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17 вересня 2020, 14:21 11

Зеленський на Львівщині відкрив військові навчання "Rapid Trident"

17 вересня 2020, 14:21 11
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Міжнародні навчання пройдуть за участю військових з 10 країн
Міжнародні навчання пройдуть за участю військових з 10 країн
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті міжнародних військових навчань "Rapid Trident – 2020".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Виступаючи в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, Зеленський сказав, що радий розпочати свій візит у Львівську область із відвідання центру та привітав усіх із початком міжнародних навчань.

За словами глави держави, його пріоритетами є повернення територій України і сильне військо.

Також Зеленський нагадав, що вступ до НАТО є стратегічною ціллю України.

Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня президент Зеленський прибув на Львівщину з робочим візитом.

Володимир Зеленський учения Львівщина президент візит
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