Зеленський на Львівщині відкрив військові навчання "Rapid Trident"
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті міжнародних військових навчань "Rapid Trident – 2020".
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Виступаючи в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, Зеленський сказав, що радий розпочати свій візит у Львівську область із відвідання центру та привітав усіх із початком міжнародних навчань.
За словами глави держави, його пріоритетами є повернення територій України і сильне військо.
Також Зеленський нагадав, що вступ до НАТО є стратегічною ціллю України.
Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО", – підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 17 вересня президент Зеленський прибув на Львівщину з робочим візитом.