Росія вдарила по Краматорську 4 авіабомбами: 3 загиблих, 5 поранених

Фото: Нацполіція

У Краматорську Донецької області внаслідок російського авіаудару 20 жовтня загинули троє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих — дві жінки та троє чоловіків

Про це повідомила поліція Донецької області, передає RegioNews .

Російські війська атакували місто чотирма авіабомбами ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК).

За даними правоохоронців, російська армія завдала удару сьогодні о 10:04. Унаслідок атаки загинули чоловіки віком 42, 47 та 48 років.

Поранення дістали жінки віком 65 і 66 років та чоловіки віком 38, 65 і 67 років. У постраждалих діагностували уламкові поранення та мінно-вибухові травми.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та патрульна поліція. Правоохоронці документують наслідки атаки.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. П’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двом надали медичну допомогу амбулаторно. Усі постраждалі — дорослі.