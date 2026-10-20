Росія вдарила по Краматорську 4 авіабомбами: 3 загиблих, 5 поранених
У Краматорську Донецької області внаслідок російського авіаудару 20 жовтня загинули троє чоловіків, ще п’ятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих — дві жінки та троє чоловіків
Про це повідомила поліція Донецької області, передає RegioNews.
Російські війська атакували місто чотирма авіабомбами ФАБ-250 з універсальними модулями планерування та корекції (УМПК).
За даними правоохоронців, російська армія завдала удару сьогодні о 10:04. Унаслідок атаки загинули чоловіки віком 42, 47 та 48 років.
Поранення дістали жінки віком 65 і 66 років та чоловіки віком 38, 65 і 67 років. У постраждалих діагностували уламкові поранення та мінно-вибухові травми.
На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, парамедики, вибухотехніки та патрульна поліція. Правоохоронці документують наслідки атаки.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. П’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двом надали медичну допомогу амбулаторно. Усі постраждалі — дорослі.