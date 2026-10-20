ДТП у Києві: де ускладнений рух 20 жовтня
У Києві та на Гостомельському шосе 20 жовтня тимчасово ускладнений рух транспорту через дорожньо-транспортні пригоди. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршрутів
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Зокрема, рух ускладнений Чоколівським бульваром у напрямку Севастопольської площі, а також Гостомельським шосе в обох напрямках.
Водіям радять зважати на дорожню ситуацію під час поїздок.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків.
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
На Кіровоградщині чоловік обікрав 86-річну жінку, поки вона спала
20 жовтня 2026, 18:59На Черкащині чоловік вимагав $20 тисяч та погрожував розправою
20 жовтня 2026, 18:45У Києві ділки торгували інвалідністю за долари
20 жовтня 2026, 18:35У Києві через російську атаку частково знеструмлені чотири райони
20 жовтня 2026, 18:25ДТП на Тернопільщині: 11 постраждалих, серед них троє дітей
20 жовтня 2026, 17:59СБУ заочно повідомила про підозру "довіреній особі" Путіна в Мелітополі
20 жовтня 2026, 17:48Друге життя гаджета: як перетворити вживаний смартфон на ідеальний пристрій?
20 жовтня 2026, 17:19Замість системного обліку – скорочення бронювання: нардеп розкритикував Кабмін
20 жовтня 2026, 17:05Росія вдарила по Краматорську 4 авіабомбами: 3 загиблих, 5 поранених
20 жовтня 2026, 16:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям