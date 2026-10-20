ДТП у Києві: де ускладнений рух 20 жовтня

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві та на Гостомельському шосе 20 жовтня тимчасово ускладнений рух транспорту через дорожньо-транспортні пригоди. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршрутів

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Зокрема, рух ускладнений Чоколівським бульваром у напрямку Севастопольської площі, а також Гостомельським шосе в обох напрямках.

Водіям радять зважати на дорожню ситуацію під час поїздок.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків.