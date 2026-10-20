У Києві уламки влучили в медзаклад: двоє постраждалих
У Голосіївському районі Києва 20 жовтня уламки влучили у верхні поверхи будівлі медичного закладу
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Унаслідок цього постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці.
За його словами, спочатку на місце події направили екстрені служби.
Згодом стало відомо про двох постраждалих унаслідок влучання уламків у будівлю медзакладу.
Госпіталізація їм не знадобилася — допомогу надали на місці.
Окрім того, у Деснянському районі влучання БпЛА на відкритій території біля зеленої зони. Екстрені служби прямують на місце.
Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. П’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двом надали медичну допомогу амбулаторно. Усі постраждалі — дорослі.