У Києві уламки влучили в медзаклад: двоє постраждалих

Фото ілюстративне: ДСНС

У Голосіївському районі Києва 20 жовтня уламки влучили у верхні поверхи будівлі медичного закладу

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

Унаслідок цього постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці.

За його словами, спочатку на місце події направили екстрені служби.

Згодом стало відомо про двох постраждалих унаслідок влучання уламків у будівлю медзакладу.

Госпіталізація їм не знадобилася — допомогу надали на місці.

Окрім того, у Деснянському районі влучання БпЛА на відкритій території біля зеленої зони. Екстрені служби прямують на місце.

Нагадаємо, що у Києві внаслідок російських атак 20 жовтня загинула одна людина, ще семеро дістали поранення. П’ятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двом надали медичну допомогу амбулаторно. Усі постраждалі — дорослі.