Зеленський пригрозив правоохоронцям посадками через хабарі

За його словами, правоохоронці не рідко займаються "кришуванням" різного бізнесу

За його словами, правоохоронці не рідко займаються "кришуванням" різного бізнесу

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Про це Зеленський заявив під час візиту у Львівську область, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зеленський зазначив, що боротьба з хабарництвом є його особистим обов'язком як президента.

"Ми знаємо, як правоохоронці "кришують" той чи інший бізнес. Я розмовляв з "айтішниками". Ще два роки тому до них заходили "СБУшники" і просто клали компанію, відродити яку потім неможливо. Якщо це західні компанії, то вони не повертаються на ринок зовсім. Зараз такого немає. Але, якщо таке буде, то треба саджати у в'язницю і правоохоронців. Ми до всіх доберемося", - сказав Зеленський.

Він додав, що багато хабарників перебувають серед чиновників в областях на місцях.

Раніше Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, обов'язково сидітиме.