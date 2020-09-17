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17 вересня 2020, 17:05 1

Зеленський пригрозив правоохоронцям посадками через хабарі

17 вересня 2020, 17:05 1
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За його словами, правоохоронці не рідко займаються "кришуванням" різного бізнесу
За його словами, правоохоронці не рідко займаються "кришуванням" різного бізнесу
Фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський пригрозив правоохоронцям в'язницею у разі вимагання хабарів і "кришування" бізнесу.

Про це Зеленський заявив під час візиту у Львівську область, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зеленський зазначив, що боротьба з хабарництвом є його особистим обов'язком як президента.

"Ми знаємо, як правоохоронці "кришують" той чи інший бізнес. Я розмовляв з "айтішниками". Ще два роки тому до них заходили "СБУшники" і просто клали компанію, відродити яку потім неможливо. Якщо це західні компанії, то вони не повертаються на ринок зовсім. Зараз такого немає. Але, якщо таке буде, то треба саджати у в'язницю і правоохоронців. Ми до всіх доберемося", - сказав Зеленський.

Він додав, що багато хабарників перебувають серед чиновників в областях на місцях.

Раніше Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, обов'язково сидітиме.

хабар затримання президент корупція в'язниця
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