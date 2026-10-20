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20 жовтня 2026, 15:59

На Херсонщині двох жінок засудили за псевдореферендум

20 жовтня 2026, 15:59
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині двох жительок регіону — 58-річну жінку та її 26-річну доньку — заочно засудили до дев’яти років позбавлення волі за участь в організації та проведенні псевдореферендуму в окупованому селі Бургунка

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Їх також зобов’язали конфіскувати майно та на 15 років позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною з організацією виборів і референдумів.

Суд визнав жінок винними в колабораційній діяльності за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними прокуратури, у вересні 2022 року засуджені добровільно увійшли до складу незаконної "дільничної виборчої комісії", створеної окупаційною владою в тимчасово окупованому селі Бургунка. Комісія готувала та проводила псевдореферендум щодо "приєднання" Херсонської області до Росії.

Жінки разом з іншими учасниками незаконної комісії обходили будинки місцевих жителів зі списками "виборців" і переносними скриньками для "голосування". Вони видавали бюлетені та пропонували людям проголосувати за "приєднання" регіону до РФ. Заповнені бюлетені передавали до окупаційної виборчої комісії для подальшого підрахунку.

Під час судового розгляду місцеві жителі впізнали жінок як учасниць незаконного "референдуму". Свідки підтвердили, що ті особисто видавали бюлетені та пропонували взяти участь у "голосуванні".

Вирок ухвалили заочно. Відбувати покарання засуджені почнуть після фактичного затримання.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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суд референдум Херсонська область колаборант
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