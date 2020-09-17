Фракция "Слуга народа" планирует провести заседание 28 сентября

На заседании ожидают Андрея Ермака, Дмитрия Кулебу и Леонида Кравчука

На заседании ожидают Андрея Ермака, Дмитрия Кулебу и Леонида Кравчука

Фото из открытых источников

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, возможно, проведет заседание 28 сентября с участием главы Офиса президента, министра иностранных дел и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первого президента Украины Леонида Кравчука.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, пишет RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

... следующая неделя не пленарная, и в понедельник, я думаю, мы соберем фракцию, пригласим дополнительно главу Офиса президента, министра иностранных дел и господина Кравчука. В понедельник через понедельник", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что запланированное на сегодня заседание фракции, на которое был приглашен вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, не состоится из-за болезни вице-премьєра.

У господина Резникова ангина. Никакой интриги, к сожалению, нет, просто Резников попросил немного полечиться, потому что завтра у него час вопросов к правительству в Верховной Раде", - отметил Арахамия.

Напомним, вчера Давид Арахамия заявил, что на местных выборах в "Слуги народа" нигде не будет монобольшинства.