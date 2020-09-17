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17 вересня 2020, 15:57 3

В Україні можуть залишити "Пакунок малюка" в натуральному вигляді

17 вересня 2020, 15:57 3
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Зараз "Пакунок малюка" є монетизованим
Зараз "Пакунок малюка" є монетизованим
Фото з відкритих джерел
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У Верховній Раді мають намір відмовитися від монетизації "пакета малюка" і залишити його в натуральному вигляді

Відповідний законопроєкт №3006а за основу підтримали 316 нардепів, передає RegioNews.

Автори документа посилаються на дані опитування ЮНІСЕФ про те, що позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Майже половині (49%) одержувачів "пакету" вдалося істотно заощадити на покупці товарів для немовляти на перших місяцях життя.

Крім того, підкреслюють автори законопроєкту, за два роки кількість предметів в пакеті зросла в 2,5 раза. Якщо в 2018 році тільки 35% батьків воліли пакет грошової виплати, то тепер 8 з 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме в натуральному вигляді.

У документі прописано, що тимчасово — з 1 жовтня по 31 грудня цього року — закупівля одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" організовується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проєктів в рамках пілотного проєкту.

Після закупівлі "пакети" будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону "Про державні закупівлі".

Як відомо, 29 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким в Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші.

Згодом у "Слузі народу" пообіцяли повернути "Пакунок малюка".

Верховна Рада діти голосування законопроєкт парламент
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