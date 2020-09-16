Депутати не підтримали законопроект про навчання в українських вишах російською мовою

На доопрацювання законопроєкт №3717

На доопрацювання законопроєкт №3717

Фото: з відкритих джерел

Верховна рада не підтримала законопроект, який би дозволив навчання іноземною мовою, у тому числі російською, у вишах України. Народні депутати підтримали даний проект тільки 210 голосами.

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна.

За направлення законопроєкту №3717 на повторне перше читання проголосували 235 депутатів ВР.

У документі прописано, що для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, в окремих групах, що складаються виключно з іноземців та/або осіб без громадянства, навчання може здійснюватися іноземною мовою.

Передбачалося, що заклади вищої освіти забезпечують вивчення такими особами державної мови.

Ряд нардепів висловив застереження, що цей документ створює лазівку для навчання в українських вузах російською мовою.

Раніше повідомлялось, що у Верховній Раді України вирішили заслухати виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета на годині запитань до уряду. Його запитають про заробітну плату вчителів та роботу школи в рамках карантину.