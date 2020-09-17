Нардеп Юрченко будет обязательно сидеть, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.
Об этом он заявил на брифинге во Львовской области, передает Regionews.
Он отметил, что к власти люди сначала приходят честные, но прочности им не хватает.
"Я очень рад, сегодня дали подозрении правоохранители, он (нардеп, - ред.) ее получил и обязательно сядет в тюрьму", - заявил он.
Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.
17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.