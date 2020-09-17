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17 сентября 2020, 16:24 6

Нардеп Юрченко будет обязательно сидеть, - Зеленский

17 сентября 2020, 16:24 6
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Президент предупреждал об ответственности все партии.
Президент предупреждал об ответственности все партии.
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.

Об этом он заявил на брифинге во Львовской области, передает Regionews.

Он отметил, что к власти люди сначала приходят честные, но прочности им не хватает.

"Я очень рад, сегодня дали подозрении правоохранители, он (нардеп, - ред.) ее получил и обязательно сядет в тюрьму", - заявил он.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко.

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".

взятка Слуга народа президент коррупция нардеп
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