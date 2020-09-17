Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад
Верховна рада України у другому читанні схвалила проєкт закону №3614, яким передбачається невтручання районів до бюджетів територіальних громад.
Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.
За проєкт закону проголосували 287 народних депутатів.
Згідно із текстом документу, у січні 2021 року всі 1470 територіальних громад перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Це означає, що сільські, селищні, міські бюджети не будуть залежати від району, як це було раніше.
Також у законі прописано, що територіальні громади будуть незалежними, і органи влади районного рівня не будуть мати на них адміністративного та фінансового впливу.
При цьому доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують. Районні бюджети не будуть отримувати базову дотацію і не будуть перебувати на прямих міжбюджетних відносинах з держбюджетом", - пише видання.
Також за бюджетами громад закріпиться 60% податку на доходи фізичних осіб.
Нагадаємо, раніше Мінфін направив до Кабміну проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.
Коментуючи проєкт держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.