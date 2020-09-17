Рада схвалила закон про незалежність бюджетів тергромад

Доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують

Доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують

Фото: flickr

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За проєкт закону проголосували 287 народних депутатів.

Згідно із текстом документу, у січні 2021 року всі 1470 територіальних громад перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Це означає, що сільські, селищні, міські бюджети не будуть залежати від району, як це було раніше.

Також у законі прописано, що територіальні громади будуть незалежними, і органи влади районного рівня не будуть мати на них адміністративного та фінансового впливу.

При цьому доходи і витрати між бюджетами районів і територіальних громад розмежують. Районні бюджети не будуть отримувати базову дотацію і не будуть перебувати на прямих міжбюджетних відносинах з держбюджетом", - пише видання.

Також за бюджетами громад закріпиться 60% податку на доходи фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше Мінфін направив до Кабміну проєкт держбюджету на 2021 рік. Тоді ж уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Коментуючи проєкт держбюджету-2021, прем`єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документ є збалансованим і відповідає конкретним викликам сучасності.