Нардепам рекомендують остаточно ухвалити закон про народовладдя

Члени комітету підтримали відповідний законопроєкт №3612 більшістю голосів

Члени комітету підтримали відповідний законопроєкт №3612 більшістю голосів

Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендує парламенту схвалити закон про референдум у другому читанні.

Як передає RegioNews, про це написав заступник голови комітету, нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"Тільки що комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування більшістю голосів схвалив законопроєкт "Про народовладдя" (Всеукраїнський референдум) і відправив документ у залу Верховної Ради для ухвалення остаточного рішення", - зазначив парламентарій.

Відомо, що до другого читання законопроєкту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.

Нагадаємо, 18 червня Рада підтримала законопроєкт про референдум у першому читанні.