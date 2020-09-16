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16 вересня 2020, 17:33 2

Нардепам рекомендують остаточно ухвалити закон про народовладдя

16 вересня 2020, 17:33 2
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Члени комітету підтримали відповідний законопроєкт №3612 більшістю голосів
Члени комітету підтримали відповідний законопроєкт №3612 більшістю голосів
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Комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування рекомендує парламенту схвалити закон про референдум у другому читанні.

Як передає RegioNews, про це написав заступник голови комітету, нардеп Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

"Тільки що комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування більшістю голосів схвалив законопроєкт "Про народовладдя" (Всеукраїнський референдум) і відправив документ у залу Верховної Ради для ухвалення остаточного рішення", - зазначив парламентарій.

Відомо, що до другого читання законопроєкту №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.

Нагадаємо, 18 червня Рада підтримала законопроєкт про референдум у першому читанні.

Верховна Рада парламент законопроєкт референдум нардепи
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