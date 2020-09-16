Мер Одеси Труханов хоче перейменувати проспект Небесної сотні

Він планує заново назвати проспект іменем Георгія Жукова

Він планує заново назвати проспект іменем Георгія Жукова

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Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Мною видано розпорядження "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одесі попередніх назв", а саме - повернення назви та вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії", - сказав Труханов.

За словами мера, перед виданням розпорядження він звертався до Українського інституту національної пам'яті.

Для нас це питання збереження історичної пам'яті, поваги до героїчного минулого нашого міста-героя. І ми будемо добиватися справедливості", - заявив Труханов.

У зв’язку з цим в Інституті національної пам’яті наголошують, що повернення двом вулицям Одеси попередніх назв буде суперечити чинному законодавству.

Нагадаємо, Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси, на другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій.