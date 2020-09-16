Мер Одеси Труханов хоче перейменувати проспект Небесної сотні
Мер Одеси Геннадій Труханов на 45-й сесії міської ради ініціював повернення проспекту Небесної сотні попередньої назви - Маршала Жукова.
Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.
Мною видано розпорядження "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одесі попередніх назв", а саме - повернення назви та вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії", - сказав Труханов.
За словами мера, перед виданням розпорядження він звертався до Українського інституту національної пам'яті.
Для нас це питання збереження історичної пам'яті, поваги до героїчного минулого нашого міста-героя. І ми будемо добиватися справедливості", - заявив Труханов.
У зв’язку з цим в Інституті національної пам’яті наголошують, що повернення двом вулицям Одеси попередніх назв буде суперечити чинному законодавству.
Нагадаємо, Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси, на другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій.