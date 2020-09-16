Мэр Одессы Труханов хочет переименовать проспект Небесной сотни

Он планирует заново назвать проспект именем Гергия Жукова

Он планирует заново назвать проспект именем Гергия Жукова

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Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Мною издано распоряжение "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий", а именно - возвращение названия и улицы 25-й Чапаевской дивизии", - сказал Труханов.

По словам мэра, перед изданием распоряжения он обращался в Украинский институт национальной памяти.

Для нас это вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя. И мы будем добиваться справедливости", - заявил Труханов.

В связи с этим в Институте национальной памяти отмечают, что возвращение двум улицам Одессы предыдущих названий будет противоречить действующему законодательству.

Напомним, Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы, на втором месте нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Филимонов от "Слуги народа" - третий.