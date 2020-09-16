Мэр Одессы Труханов хочет переименовать проспект Небесной сотни
Мэр Одессы Геннадий Труханов на 45-й сессии городского совета инициировал возвращение проспекту Небесной сотни предыдущего названия - Маршала Жукова.
Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.
Мною издано распоряжение "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий", а именно - возвращение названия и улицы 25-й Чапаевской дивизии", - сказал Труханов.
По словам мэра, перед изданием распоряжения он обращался в Украинский институт национальной памяти.
Для нас это вопрос сохранения исторической памяти, уважения к героическому прошлому нашего города-героя. И мы будем добиваться справедливости", - заявил Труханов.
В связи с этим в Институте национальной памяти отмечают, что возвращение двум улицам Одессы предыдущих названий будет противоречить действующему законодательству.
Напомним, Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы, на втором месте нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Филимонов от "Слуги народа" - третий.