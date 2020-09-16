Ексголова митниці Нефьодов йде до Київради від "Голосу"

Від партії він піде під першим номером у списку

Від партії він піде під першим номером у списку

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Про це Нефьодов повідомив в Facebook, передає RegioNews.

Настав час вийти за межі зони комфорту – я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голосу", - написав він.

Нефьодов пояснив, чому з усіх політичних сил вибрав саме "Голос". За його словами, ця політична сила близька його економічним і етичним поглядам.

Він додав, що вирішив іти на вибори, "бо хоч і повернувся в бізнес", вважає за потрібне "присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".

Раніше повідомлялося, що у "Голосі" розповіли, про що домовлялися з Нефьодовим.

Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий залишити посаду.

24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Митної служби.