09:44  16 вересня
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від COVID-19
19:11  15 вересня
На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ
08:14  16 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують провокації, за добу 3 обстріли
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2020, 10:02 8

Ексголова митниці Нефьодов йде до Київради від "Голосу"

16 вересня 2020, 10:02 8
Читайте также на русском языке
Від партії він піде під першим номером у списку
Від партії він піде під першим номером у списку
Фото: скрін відео
Читайте также
на русском языке

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов вирішив балотуватися в Київську міську раду від партії "Голос".

Про це Нефьодов повідомив в Facebook, передає RegioNews.

Настав час вийти за межі зони комфорту – я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голосу", - написав він.

Нефьодов пояснив, чому з усіх політичних сил вибрав саме "Голос". За його словами, ця політична сила близька його економічним і етичним поглядам.

Він додав, що вирішив іти на вибори, "бо хоч і повернувся в бізнес", вважає за потрібне "присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".

Раніше повідомлялося, що у "Голосі" розповіли, про що домовлялися з Нефьодовим.

Нагадаємо, 6 березня голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що у випадку, якщо новий Кабмін не буде підтримувати його реформи, він готовий залишити посаду.

24 квітня Кабінет міністрів звільнив Максима Нефьодова з посади голови Митної служби.

вибори політика Київ партія Голос Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »