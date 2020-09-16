09:44  16 вересня
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від COVID-19
19:11  15 вересня
На виборах до Київради лідирує партія "Удар" - РЕЙТИНГ
08:14  16 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують провокації, за добу 3 обстріли
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2020, 11:12 7

Марихуана на півтора мільйона гривень: у Кривому Розі чоловік облаштував теплицю у своїй квартирі

16 вересня 2020, 11:12 7
Читайте также на русском языке
Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі
Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі поліцейські провели обшук за місцем мешкання чоловіка у Металургійному районі, де виявили 50 кущів конопель у горщиках та понад 5 кг шишок марихуани, а також обладнання для її вирощування та добриво.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

51-річний криворіжець облаштував у своїй квартирі теплицю для вирощування конопель та збував наркотики у місті", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" становить близько 1,5 млн гривень. Все вилучене направили на експертизу.

Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, причетні до збуту наркотиків.

Нагадаємо, одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну на мільйон гривень.

наркотики гроші поліція Нацполіція квартира
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »