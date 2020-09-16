Марихуана на півтора мільйона гривень: у Кривому Розі чоловік облаштував теплицю у своїй квартирі
У Кривому Розі поліцейські провели обшук за місцем мешкання чоловіка у Металургійному районі, де виявили 50 кущів конопель у горщиках та понад 5 кг шишок марихуани, а також обладнання для її вирощування та добриво.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.
51-річний криворіжець облаштував у своїй квартирі теплицю для вирощування конопель та збував наркотики у місті", - йдеться у повідомленні.
Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" становить близько 1,5 млн гривень. Все вилучене направили на експертизу.
Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, причетні до збуту наркотиків.
Нагадаємо, одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну на мільйон гривень.