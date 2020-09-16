Марихуана на півтора мільйона гривень: у Кривому Розі чоловік облаштував теплицю у своїй квартирі

Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі

Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

У Кривому Розі поліцейські провели обшук за місцем мешкання чоловіка у Металургійному районі, де виявили 50 кущів конопель у горщиках та понад 5 кг шишок марихуани, а також обладнання для її вирощування та добриво.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

51-річний криворіжець облаштував у своїй квартирі теплицю для вирощування конопель та збував наркотики у місті", - йдеться у повідомленні.

Загальна вартість вилучених наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" становить близько 1,5 млн гривень. Все вилучене направили на експертизу.

Вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії та встановлюються особи, причетні до збуту наркотиків.

Нагадаємо, одеські поліцейські зловили наркокур'єра з вантажем кокаїну на мільйон гривень.