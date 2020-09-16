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16 вересня 2020, 11:24 3

Масові акції в Києві: поліція посилила заходи безпеки

16 вересня 2020, 11:24 3
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Акції пройдуть під адміністративними будівлями органів державної властий, зокрема і біля Офісу президента
Акції пройдуть під адміністративними будівлями органів державної властий, зокрема і біля Офісу президента
Фото: з відкритих джерел
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Поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування у центрі міста через проведення анонсованих раніше масових акцій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

У центральній частині Києва анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади", - йдеться у повідомленні.

Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із закликом дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Зазначається, що об 11:00 біля Офісу президента почнеться Всеукраїнський протест підприємців. Вони вимагають прийняття законів, спрямованих на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

Раніше повідомлялось, що шахтарі з Кривого Рогу почали безстроковий протест у Києві.

акція протест поліція Нацполіція Київ
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