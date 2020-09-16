09:44  16 сентября
В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19
19:11  15 сентября
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
13:19  16 сентября
ГБР установило истинные причины и условия аннексии Крымского полуострова
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2020, 12:13 9

В Винницкой области полиция обнаружила грузовик с львовским мусором

16 сентября 2020, 12:13 9
Читайте також українською мовою
По данному факту открыто уголовное производство
По данному факту открыто уголовное производство
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

16 сентября в Винницкой области правоохранители обнаружили автомобиль с мусором из Львова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, грузовик из более чем 20 тоннами мусора обнаружили в поле вблизи села Новоселица Жмеринского района, водитель ночью планировал его разгрузить на свалке вблизи села Людавка.

Как сообщил начальник Жмеринского отдела полиции Анатолий Присяжнюк, при осмотре местного полигона для сбора твердых бытовых отходов было обнаружено захоронение мусора, который был вывезен из Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Такое правонарушение карается штрафом от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Автомобиль был изъят, ведется следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению.

Напомним, ранее в Винницкую область незаконно привезли львовский мусор: фуры задержали.

мусор Львов полиция задержание Винницкая область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Массовые акции в Киеве: полиция усилила меры безопасности
16 сентября 2020, 11:24
Марихуана на полтора миллиона гривен: в Кривом Роге мужчина обустроил теплицу в своей квартире
16 сентября 2020, 11:12
В Умань прибыл сводный отряд полицейских из 20 регионов
16 сентября 2020, 10:33
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »