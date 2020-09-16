В Винницкой области полиция обнаружила грузовик с львовским мусором

По данному факту открыто уголовное производство

По данному факту открыто уголовное производство

Фото: Нацполиция

16 сентября в Винницкой области правоохранители обнаружили автомобиль с мусором из Львова.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, грузовик из более чем 20 тоннами мусора обнаружили в поле вблизи села Новоселица Жмеринского района, водитель ночью планировал его разгрузить на свалке вблизи села Людавка.

Как сообщил начальник Жмеринского отдела полиции Анатолий Присяжнюк, при осмотре местного полигона для сбора твердых бытовых отходов было обнаружено захоронение мусора, который был вывезен из Львовской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Такое правонарушение карается штрафом от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Автомобиль был изъят, ведется следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению.

Напомним, ранее в Винницкую область незаконно привезли львовский мусор: фуры задержали.