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16 вересня 2020, 11:01 6

Голова МОЗ буде балотуватися в Одеську облраду від "Слуги народу”

16 вересня 2020, 11:01 6
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В минулому він декілька років очолював Одеську ОДА
В минулому він декілька років очолював Одеську ОДА
Фото: Telegram
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов очолив виборчий список партії “Слуга народу” до Одеської обласної ради.

Як повідомляє "Думская”, відповідне рішення було ухвалене на партійній конференції в Одесі, передає RegioNews.

Цю інформацію підтвердила народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська.

Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде першим номером в Одеську обласну раду від....Слуги народу”, - написала вона у Facebook.

Також у списку "Слуги народу” до облради будуть балотуватися нардеп і колишній віцегубернатор Сергій Колебошин, підприємець Григорій Діденко, депутат Одеської облради Ірина Ковалиш і директор обласного департаменту соціальної та сімейної політики Лілія Коваленко.

Довідка: Максим Степанов у 2008-2010 роках працював першим заступником голови Одеської обласної держадміністрації. З січня 2017 року до квітня 2019 року він очолював Одеську ОДА. 30 березня 2020 року Степанов очолив Міністерство охорони здоров'я України.

Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.

Одеса Слуга народа МОЗ Максим Степанов Місцеві вибори
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