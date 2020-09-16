Голова МОЗ буде балотуватися в Одеську облраду від "Слуги народу”
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов очолив виборчий список партії “Слуга народу” до Одеської обласної ради.
Як повідомляє "Думская”, відповідне рішення було ухвалене на партійній конференції в Одесі, передає RegioNews.
Цю інформацію підтвердила народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська.
Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде першим номером в Одеську обласну раду від....Слуги народу”, - написала вона у Facebook.
Також у списку "Слуги народу” до облради будуть балотуватися нардеп і колишній віцегубернатор Сергій Колебошин, підприємець Григорій Діденко, депутат Одеської облради Ірина Ковалиш і директор обласного департаменту соціальної та сімейної політики Лілія Коваленко.
Довідка: Максим Степанов у 2008-2010 роках працював першим заступником голови Одеської обласної держадміністрації. З січня 2017 року до квітня 2019 року він очолював Одеську ОДА. 30 березня 2020 року Степанов очолив Міністерство охорони здоров'я України.
Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.