Перестрілка в Нікополі: поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві двох людей

До подвійного вбивства причетні двоє братів

До подвійного вбивства причетні двоє братів

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Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві двох чоловіків, які померли від вогнепальних поранень у міській лікарні Нікополя Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Співробітники управління карного розшуку Нікопольського відділу поліції встановили, що до подвійного вбивства причетні двоє братів - місцеві жителі 26 і 33-х років", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 14 вересня близько 5 години ранку між групою чоловіків виник конфлікт, під час якого підозрювані смертельно поранили чоловіків 23-х та 29 років. Самі нападники також отримали поранення і звернулися в травматологічний пункт.

Під час огляду місця злочину, обшуку автомобілів і приміщень поліцейські вилучили ряд речових доказів, зокрема стріляні гільзи, патрони, балаклави, молотки.

Зараз двоє чоловіків затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, яка передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що у міській лікарні Нікополя померли від вогнепальних поранень двоє чоловіків, яких привіз невідомий чоловік.