Арахамія знову заговорив про кадрові зміни у Кабміні

За його словами, міністр Марченко залишиться поки в уряді

За його словами, міністр Марченко залишиться поки в уряді

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До місцевих виборів може спостерігатися незначна зміна в складі Кабінету міністрів.

Про це сказав журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

За його словами, "до виборів місцевих, можливо, як мінімум одна людина піде". Водночас він не уточнив, про кого з міністрів ідеться. При цьому Арахамія запевнив, що "пан Марченко (міністр фінансів Сергій Марченко, — ред.) не під загрозою".

Він зауважив, що ті представники робочої групи, які готували законопроєкт державного бюджету на 2021 рік, повинні працювати і відповідати за підготовлений документ.

За словами Арахамії, якщо поміняти склад Кабміну, нові люди, які прийдуть на урядові посади, казатимуть, що цей проєкт бюджету — відповідальність попередників, і ніхто не буде нести відповідальності за підготовлений проєкт.

Як відомо, раніше у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні.

Також було названо міністрів, яких скоро можуть відправити у відставку.

Згодом президент Володимир Зеленський висловив сумнів у необхідності кадрових змін у владі найближчим часом.